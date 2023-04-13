Kapadokya Havalimanı martta 28 bin 299 yolcu ağırladı

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Havalimanı'nın geçen ay, iç ve dış hatlarda 28 bin 299 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda martta iç hatlarda 27 bin 811, dış hatlarda ise 488 yolcuya hizmet sunuldu.

Geçen ay, Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 867 iniş kalkış, dış hatlarda 6 uçak direkt yurt dışı seferi yaptı.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği de 245 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte hizmet verilen yolcu sayısı 80 bin 117'e ulaşırken, aynı dönemde uçuş trafiği 2 bin 584, yük trafiği ise 699 ton olarak gerçekleşti.

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