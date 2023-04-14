Nevşehir Belediye Başkanı Savran ile milletvekili adayı Yanar esnafla buluştu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile AK Parti milletvekili adayı Mustafa Rauf Yanar, kent esnafını iş yerlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran ile Yanar beraberlerindeki parti yöneticileriyle iş yerlerini ziyaret ederek esnafla görüştü.

Kentte yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi veren Savran, AK Parti'nin, kuruluşundan beri eser siyasetinin temsilcisi olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde elde edilen kazanımların bundan sonraki dönemlerin teminatı olduğunu ifade eden Savran, partilerine ve kendilerine destek veren Nevşehir halkına teşekkür etti.

Yanar da 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde destek talep etti.

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