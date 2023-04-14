NEVÜ Rektörü Aktekin, Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşaatını inceledi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşaat alanındaki çalışmaları inceledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktekin, üniversite yerleşkesinde yapımına başlanılan fakülte ve uygulama hastanesi inşaatında yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktekin, Nevşehir halkına ağız ve diş sağlığı alanında da hizmet verebilecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Fakülte ve hastane projesinin 13 bin 500 metrekare alana inşa edildiğini kaydeden Aktekin, "NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi binamızın içerisinde 89 diş ünitesi, 8 anabilim dalı başkanlığı, nöbet polikliniği, lokal ameliyathane ve yataklı servis ile modern teknolojinin tüm imkanları yer alacak. Dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizdeki eksikleri tamamlayarak birkaç ay içerisinde ağız ve diş sağlığı alanında hizmet vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

İncelemelerinde Aktekin'e, üniversite idarecileri de eşlik etti.

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