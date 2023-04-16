Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, bir otomobilin devrilmesiyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ACN 41 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Araçtaki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Gelen sağlık görevlilerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Otomobil ise polislerce kaza yerinden çekildi.

Caddede kısmen aksayan trafik, aracın çekilmesi ve yolun belediye ekiplerince temizlenmesi sonrası normale döndü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.