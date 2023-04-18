Nevşehir Belediye Başkanı Savran, depremzedelerle iftarda buluştu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentteki KYK yurduna yerleştirilen depremzedelerle iftar sofrasında buluştu.

Başkan Savran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden geldikleri kentte, aileleriyle Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelerle sohbet eden ve birlikte iftar yapan Savran, buradaki konuşmasında, yürütülen çalışmalarla depremden etkilenen tüm vatandaşların yaralarının sarılmakta olduğunu söyledi.



Savran, "Biz sizlerin her zaman yanındayız ve acınızı yüreğimizde hissediyoruz. Depremin ardından devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de sizleri en iyi şekilde misafir edebilmek için çaba gösteriyoruz. Dayanışmayı güçlendirerek, inşallah hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız." dedi.

Başkan Savran daha sonra beraberindeki AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte, öğrenci yurdunda depremzede kadınların el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi.

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