Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsündeki yangını itfaiye ekibi söndürdü.

Tokat'tan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden D.D. idaresindeki 60 AAJ 262 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükseldi.

Durumu fark eden sürücü otobüsü, Nevşehir'in Uçhisar beldesi çıkışında aracı yol kenarında durdurup yolcuları indirdi.

Otobüsün arka kısmı alev alınca olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.