Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Valilik ve Belediye, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli partilerin milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.

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