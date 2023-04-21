Nevşehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafif ticari aracın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 50 UH 387 plakalı hafif ticari araç, Ortahisar Beldesi yakınlarında telefonla görüşme yapmak için yol kenarında duran B.B'nin kullandığı 01 BKB 36 plakalı otomobile çarptı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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