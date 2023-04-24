Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.A. ve T.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, yaklaşık 600 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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