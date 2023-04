MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de konuştu: (2)

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Herkese elimizi uzatıyoruz ancak bölünme gayreti içerisinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır." dedi.

Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından acil gündem maddelerinin bulunduğunu söyledi.

"En acil birinci gündemimiz depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmektir." diyen Bahçeli, ikinci acil gündemlerinin sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, genişletmek ve her kesime yaymak olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, üçüncü gündemlerinin terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü millet ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dördüncüsü, yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun, yeni hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşincisi, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişikliğinden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslına devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe okuyan milli stratejiyi el birliğiyle hedefine ulaştırmaktır. Altıncı acil gündemimiz de çevremizi barış kuşağına alarak komşularla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır."

Türkiye'nin yasama ve yürütme yapısı arasında tam bir dengenin tesis edilerek, 2033 yılında temel meselelerini çözmüş, İstanbul'un fethinin 600'ncü yıl dönümü olan 2053'te de süper güç seviyesine tırmanmış bir Türkiye'nin asıl ve ortak gayeleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakını mağlup, Cumhur İttifakı'nı muzaffer edecek misiniz?" sorusunu yönelttiği alandakilerden "evet" cevabını aldı.

- "Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için aziz milletim sıra sende"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü şekilde seçilmesinin, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de nitelikli çoğunluğa erişmesinin, yeni yüzyıla Türk ve Türkiye mührünün vurulmasını sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İHA'lara, SİHA'lara, insansız savaş uçağımız Kızılelma'ya, milli muharip uçağımız Hürjet'e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alınan Altay tankımıza, denize indirilen TCG Anadolu uçak gemimize, uzaya fırlatılan gözlem uydumuz İmece'ye, enerjide dışa bağımlılığa darbe vuran doğal gaz rezervimizin hanelerle buluşmasına, düşmana korku salan Atmaca ve Tayfun füzelerimize seviniyor, 'helal olsun' diyorsanız söz sizlerde, karar elinizde. FETÖ'cüleri, PKK'lıları serbest bırakacağını vadeden Kılıçdaroğlu ve zillet partilerine haddini bildirmek için aziz milletim sıra sende. Terörist Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya avukatlık yapan Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için aziz milletim sıra sende. Yapılan köprüleri kötüleyen, ayağa kalkan savunma sanayisini çarpıtan, tam altın dağıtma vaadini marifet sayan kifayetsizlere, meydanın boş olmadığını göstermek için sıra sende. HDP ile işbirliği yapıp Irak ve Suriye tezkerelerine karşı çıkan bu kapsamda teröristlere 'evet' şehitlerimize ve gazilerimize 'hayır' diyen şer cephesini çökertmek için sıra sende. FETÖ'cülerle ABD'deki bir benzinlikte bulunan hamburgercide, tefecilerle de Londra'daki bir restoranda Türkiye aleyhine kurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu evine göndermek için aziz milletim sıra sende."

- "Bu devlet icazetle kurulmamıştır"

Türkiye'deki 85 milyon insanın her birini Allah'ın kutsal birer emaneti olarak gördüklerini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Herkese elimizi uzatıyoruz ancak bölünme gayreti içerisinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence Cumhur İttifakı'dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane sistemdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Çağrımız 'önce ülkem ve milletim' diyen her kardeşimedir. Çağrımız 'bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyen her kardeşimedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremiz aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."

Bahçeli, konuşmasının ardından alandaki vatandaşlara karanfil dağıttı.



(Bitti)

