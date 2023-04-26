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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı

AA

Nevşehir'de "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali İnci Sezer Becel, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kent genelinde 225 bin 371 seçmenin 757 sandıkta oy kullanacağını belirtti.

İl genelinde 1899 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını kaydeden Becel, şöyle konuştu:

"Demokrasinin, temsili demokrasi olarak önem kazanması ve yaygınlaşmasının en önemli sonucu, temsilcilerin belirlenmesi amacı ile seçim yapılmasıdır. Günümüz modern demokratik toplumlarında seçimin yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Halk iradesini yansıtmanın demokratik bir aracı olarak seçimler, temsili demokrasilerde milletin egemenliğini kullanabilmesini fiilen ve hukuken mümkün kılmaktadır. Bu anlamda 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde halkın iradesinin sandıklara özgürce yansıyabilmesi için ilimiz genelinde titiz bir çalışmayı güvenlik birimlerimiz ve kurumlarımız ile birlikte yürütüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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