"Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" filminin Nevşehir'deki galasına depremzede çocuklar katıldı

NEVŞEHİR (AA) - TRT Çocuk'un animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya"nın Nevşehir'deki galası, depremzede çocuklarla yapıldı.



Kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerden aileleriyle geldikleri Nevşehir'de yaşayan depremzede çocuklar, protokol üyeleriyle filmi izledi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, gösterim öncesi gazetecilere, Ankara'daki galanın ardından Nevşehir'de depremzede çocuklarla ikinci gala etkinliğinde buluşmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu sene üçüncü sinema filmimiz. 'Rafadan Tayfa' ve 'Mannu'nun ardından sinemaseverlerle yolculuk 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' ile devam ediyor. Çocuklara güvenilir ve kaliteli içeriği birlikte sunup güzel dönüşler alıyoruz. Bu çalışmaların devamı gelecek." dedi.

TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu ise TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi "Elif ve Arkadaşları"nı sinemaseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Durmuşoğlu, TRT ortak yapımı animasyon filmlerinin gişede büyük ilgi gördüğünü anlatarak, "Beyaz perdede sinema izleyicisini etkilemeye başladı. Bu sinema ve çocuk izleyici açısından çok olumlu. Yerli ve milli değerlerimizi ön planda tutmaya çalışıyoruz. Kapadokya da bu değerlerin en önemlilerinden biridir. Daha önce Türkiye'nin birçok güzelliğini çizgi dizi ve sinema vesilesiyle çocuklara anlatmıştık. Bugün buradan başlayan mutluluk, Türkiye'nin her tarafındaki sinema salonlarına dağılacak." diye konuştu.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, bu bölgenin tanıtılması, özellikle çocukların zihninde yer edinmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.



Türkiye'de animasyon sektörünün geliştiğine işaret eden İnceciköz, şunları kaydetti:



"Çok güzel eserler ortaya koyuyoruz. Hatta bunları yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunlardan bir örnek olan 'Elif ve Arkadaşları' filminin gösterimini bölgemizde depremzede çocuklarımıza yapmakla ilgili bir organizasyon düzenledik. Buradaki temel amacımız, özellikle bu tarz filmlerle bölgedeki peribacalarının önemini bu yaştaki çocukların zihninde oluşturmak. Bunların korunmasını sağlamak amacıyla bir çalışma yürütüyoruz."

Filmi izleyen çocuklardan Elif Eybek de beyaz perdede buluştuğu filmin karakterlerini TRT Çocuk'tan tanıdığını ve keyifle izlediğini belirterek, "Elif çok güzel ve bir şeyleri kafasına koyunca yapmayı istiyor. Adaşım olması da hoşuma gidiyor." dedi.

Zehra Marasalı ise etkinliği beğendiğini kaydederek, "Elif'i çok izliyorum. O hoş bir karakter. Kendisi bir şeyleri planlıyor ve yapıyor. İstediğini yapabilecek yeteneğe sahip." diye konuştu.

TRT ortak yapımı "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya", yarın Türkiye genelinde gösterime girecek.

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