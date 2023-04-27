Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

İnşa edildiği 1849 yılından 1924'e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında cezaevi olarak kullanılan kilise, yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırıldı.

Tarihi binada düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan çalışmalarla tarihi yapıda yıllar boyunca oluşan hasarın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ülke genelindeki tarihi, kültürel alanların korunmasına yönelik ciddi adımların atılmaya devam edildiğini anlatan Alpaslan, "Bakanlık olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun kültürel varlıklarımıza büyük bir hassasiyetle yaklaşıp onları canımız, gözümüz gibi koruyarak gelecek nesillere hizmet vermesi için çalışıyoruz." diye konuştu.



Kapadokya'nın, kültür ve turizm açısından gözde bir yer olduğuna dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin turizmde büyük hedefleri var. 2028 yılında turizm gelirimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkararak turizmde dünyadaki en iddialı ülkelerde biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, turizm sektörünün Türkiye için öneminden hareketle turizmi stratejik sektör ilan etmişti. Bu yol ve bu anlayışla biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020'de pandemiden sonra dünya turizminde çok büyük daralma yaşandı. Kapadokya olarak biz de bunun sıkıntılarını yaşadık. 2020 ve 2021 yıllarında buradaki hareketlilik düşüşe geçmişti. Dünyada turizm sektörü yüzde 88'e varan bir daralma yaşamıştı. Buna rağmen ülkemiz yüzde 65'lik daralma yaşamıştı. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının da çalışmaları sayesinde dünyada turizm değerlerini en iyi tanıtan ülke olarak tanıtımlarımızı güçlü bir şekilde yaptık. 2022 yılında rekor kırarak 51 milyon turistle 46,5 milyar dolarlık bir turizm rekoru elde etmiştik. Bu, istihdama katkısı, insanımızın, milletimizin refahının artması için son derece önemliydi. Biz bu rakamı 2028'de inşallah 100 milyar dolarlara çıkartacağız. Bu da Türkiye'nin dünyada daha güçlü olmasında önemli yer tutacak."

- "İlimiz inanç turizmi açısından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in geçmişten beri farklı kültürlere yaşam alanı sunduğunu, miras bırakılan tarihi yapılar sayesinde bölgenin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Turizm çeşitliliğinin artması yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade eden Becel, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu turizm potansiyelinin her geçen yıl artması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Anadolu'nun hemen her bölgesinde olduğu gibi ilimizde de büyük çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilen kiliselerin ve manastırların varlığı ilimiz turizmine katkı sağlamaktadır. Yüzyıllar boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır. Nevşehir ise olağanüstü doğasının yanı sıra farklı inançlara sahip insanların yıllarca birlikte yan yana yaşadıkları yörelerden biri olmuştur. Dolayısıyla ilimiz inanç turizmi açısından da ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarmıştır."

Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan desteklerle yapılan restorasyon ve düzenleme çalışmalarının yöreye önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran ise yaklaşık 3 yıl önce başlatılan çalışmanın ardından tarihi yapının bölge turizmine kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Meryem Ana Kilisesi, Osmanlı döneminde ibadete açılmış olup, 1950'den 1983 yılına kadar cezaevi olarak kullanılmış. Bu yüzden ciddi tahribat görmüş bir yapıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok titiz bir restorasyon sürecinden sonra güzel bir eser olarak bu yapıyı şehrimize kazandırdı."

Konuşmaların ardından tarihi yapının açılış kurdelesini Bakan Yardımcısı Alpaslan, Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ve diğer katılımcılar kesti.

Restorasyonu tamamlanan kiliseyi gezen katılımcılar, görevlilerden bilgi aldı.

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