İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlatarak, "18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar." dedi.

Akşener, Nevşehir'de partisinin il başkanlığınca Lise Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Caddeye kurulan platformda vatandaşlara seslenen Akşener, üç yıldır esnafı gezerek dertlerini dinlediğini, vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla projeler ürettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, 'Alevilere saygı duyarız, yani biz her türe saygı duyarız' diyor. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır, insanız biz insan. Sünnisi ile Alevisi ile insanız. Ne demek tür? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz insanız, Allah'ın yarattığı kuluz, kul." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, şunları kaydetti:

"Esnafı gezerken bir kere bile kendi partimi övmedim, başka partileri yermedim. Milletimizi dinledim ve gördüm ki beş farklı emekli maaşı var. 1500 liralık, 1900 liralık emekli maaşı var. Yani Bağ-Kur ve SSK'da pek çok farklı emekli maaşı var. Başladım çözüm üretmeye ve en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır demeye başladım. Nihayetinde şimdi 7 bin 500 liraya çıkardılar ama yetmez. Önümüzde Kurban Bayramı var. Her birimiz dinimizin gereğini yerine getirmeye çalışan inançlı insanlarız. Ey emekli kardeşim kurban kesebilecek misin? Danaya da girseniz bir pay 14-15 bin lira, koyun ya da koç alsanız da 12 bin 500-15 bin lira. Geçen sene 5 bin liraydı. Bir karar vereceksiniz önümüzdeki bayram kurban kesmeyi istiyorsanız iki oy vereceksiniz, bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz. Göreceksiniz, Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak."

İktidara geldiklerinde milletin kazanımlarını artırmak amacıyla hazırladıkları projelere değinen Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazanç odaklı tarım ürünleri fiyatlama sistemi getireceğiz. Ektiğiniz ürünlerin fiyatlarını önceden söyleyip, zarara uğramanızın önüne geçeceğiz. Çiftçi borçlarının takibini durduracağız. Tarım organize bölgeleri kuracağız. Atatürk Orman Çiftliğinde Tarım Bilimleri Akademisi açıp, ata tohumlarımızı burada yeniden üretir hale getireceğiz. Hastanelerde yatak sayısı o kadar düşük ki onu artıracağız. Hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısını artıracağız. Devlet okullarından ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün çocuklarımıza iki öğün yemek vereceğiz. 18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin
YEREL HABERLER Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını ...
Hataylı afetzede 90 çocuk deprem psikolojisinden Kapadokya gezisiyle uzaklaştı
YEREL HABERLER Hataylı afetzede 90 çocuk deprem psikolojisinden ...
Nevşehir'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Nevşehir'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.