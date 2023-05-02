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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Nevşehir'de konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Nevşehir'de konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "14 Mayıs'ta öyle bir ses vereceğiz ki sadece Kandil değil, sadece PKK, YPG değil, okyanus ötesinden FETÖ'cüler de bir daha seslerini, soluklarını çıkaramayacaklar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, AK Parti Nevşehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yıldırım, burada vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 11 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "14 Mayıs’ta tarih yazacak mıyız?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "evet" cevabını aldı.

Nevşehir'den rekor oy beklediklerini ifade eden Yıldırım, "Biz, 15 seçime girdik. Bu 15 seçimde de Nevşehir bizi açık ara birinci parti yaptı. Ama biz de boş durmadık. Bölünmüş yollar yaptık. Yolları böldük ama gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini diğer katılımcılarla birlikte kesen Yıldırım, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet sürdüren NEVSAÇ Boru ve Profil Üretim Fabrikasını ziyaret etti.

Burada işçiler ve kentteki iş insanları ile birlikte yemek yiyen Yıldırım, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarı döneminde altyapı, sağlık, savunma, eğitim, turizm ve hizmet sektöründe önemli adımlar attığını ve dikkat çeken ülke konumuna geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugünkü Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında savaş oluyor, bu savaşı durdurmaya çalışıyor. Dünyanın kıtlığını önlemek için tahıl koridorunu oluşturuyor. Kafkaslarda, Ermeni işgalinden Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarının kurtarılmasında yine Türkiye var. PKK, PYD ve YPG terör örgütüdür. 40 yıldır ülkemize verdiği zararı hepiniz biliyorsunuz. 40 bin şehidimiz var. Yine FETÖ terör örgütü 15 Temmuz'da ülkemizde darbe yapmaya çalıştı. O gece bu aziz millet efsaneleşti. Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurdu. FETÖ'cülere hak ettiği cevabı verdi. Seçimlerde dört cumhurbaşkanı adayı var. Millet İttifakı, adaylarını belirlemek için tam 21 ay masanın etrafında dolanıp durdular. Sonunda adayın yanına iki tane de belediye başkanı monte ettiler ve adını açıkladılar Kemal Kılıçdaroğlu. Adayın adı açıklanır açıklamaz. Kandil'den, Suriye'den, PKK, YPG, PYD ve okyanus ötesinden avaz avaz bağırmaya başladılar. Ne dediler, "Biz Kemal Bey'i destekliyoruz", niye destekliyorsunuz, 'Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin.' Ne diyorlar, 'Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak, Öcalan çıkacak, Türkiye'de eyalet sistemi kurulacak.' Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin ruhunu sızlatacak böyle bir çağrıya Nevşehir kulak verir mi? 14 Mayıs'ta öyle bir ses vereceğiz ki sadece Kandil değil, sadece PKK, YPG değil, okyanus ötesinden FETÖ'cüler de bir daha seslerini, soluklarını çıkaramayacaklar. Şehitlerimize borcumuz var. Onların emanetlerine borcumuz var. Onların emanetlerini üzecek hiçbir sonuca asla izin vermeyeceğiz."

Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekili adaylarına destek istedi.

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