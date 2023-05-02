AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Nevşehir'de gençlerle buluştu:

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, yerel özerklik şartını tanıyacağını söyledi. Bu eyalet ve ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir." dedi.



Yıldırım, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de, gençlerle buluştu.

Nevşehir Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katılan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde genç seçmenden destek istedi.

Yıldırım, Türkiye'nin sahip olduğu, "TEKNOFEST Kuşağı" olarak adlandırılan genç nüfusun ülke için zenginlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla petrol, doğal gaz gibi kaynaklara sahip olmaya başladığını, bunun da bazı güçleri rahatsız ettiğini, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güneydoğu'da yeni petrol yatakları bulunmaya başladı. Bir yandan da Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde yeni rezerv çalışmaları devam ediyor. Aslında Karadeniz'in güney sahilleri yani bizim ülkemizdeki kıyıları hidrojen sülfür bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahiptir. Sadece bir fikir vermesi için söyleyeyim. Buradaki yataklar bütün dünyanın 45 yıl ihtiyacını karşılayacak kadar. Yeni yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak diyoruz ya bu bir slogan olmaktan öte bir şey. Emperyalist, sömürgeci güçler bunu fark ettikleri için Türkiye'de bir oyun içerisindedir. Türkiye nasıl dize getirilir, bunun yolu çok açık ve seçiktir. Nedir bunun yolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneden silmek. Terör örgütleri bu seçimde taraf oldu. Bu seçim ilk defa terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı seçimdir. İşin adını doğru koyalım. Hedef tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, hedef milletiyle, vatanıyla bölünmez Türkiye. Kılıçdaroğlu, yerel özerklik şartını tanıyacağını söyledi. Bu, eyalet ve ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir. Bu bir adımdır. Peki bütün bunların gerçekleşmesi için ne olması lazım, tek bir engel var, Recep Tayyip Erdoğan, 'onu indirelim, gerisi tamamdır.' Bu gençlik, teknoloji gençliği, bu oynanan oyuna seyirci kalacak mısınız? O halde ne yapacağız, 14 Mayıs'ta bunlara cevabı vereceksiniz. Erdoğan'ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçelim."

Dünyada son 15 yılda yapılan 10 mega projeden 8'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini, dünyanın en büyük havalimanının yanı sıra Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale köprüleri, otoyollar, tüneller, şehir hastaneleri ile hızlı tren ağlarının hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Adam odur ki bu dünyada bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Muhalefet adayı, 'sana söz' diyor. Biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır. Meğerse bize söz vermiyormuş, dağdakilere söz veriyormuş. Yani iktidara gelince bunlar serbest kalacaksa, FETÖ'cüler serbest kalacaksa bizim 20 yıllık mücadelemiz ne olacak? Şehitlerimizin hesabını kim verecek? Sizlere daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için 20 yıldır çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi, daha iyiye düşmandır, biz hep iyiyi yapmaya gayret ettik. Daha iyi bizim için hep Kızılelma oldu." ifadelerini kullandı.

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