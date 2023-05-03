Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de "daha yeşil bir doğa" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında 2 bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentin ağaçlandırılması amacıyla çalışmalarını Kahveci Dağı eteklerinde sürdürdü.

Kahveci Dağı'nda mesire alanı olarak belirlenen Kent Ormanı'nda düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler, bölgede geçen yıl 20 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturdu.



- NEVÜ'de, anne ve bebek ruh sağlığı farkındalık çevrimiçi paneli düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) Dünya Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası dolayısıyla çevrim içi panel düzenlendi.

NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından gerçekleştirilen, "Anne bebek ruh sağlığı farkındalık" panelinde konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, dünyada ve Türkiye'de aile yapısının önemine değindi.

Annelerin ruhsal açıdan yaşayacağı her sorunun, anneyi ve bebeği ve toplumu da etkilediğini belirten Fındık, doğum sonrası bakımın ve duygusal yükün kadınları olumsuz etkilememesi için ruhsal destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği Koordinatörü Prof. Dr. Nazan Aydın da dünyada her 5 kadından birinin gebelik sırasında veya doğum sonrasında ruhsal sorun yaşadığını, bu sıkıntının etkisinin göz ardı edilemeceyek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Annenin yaşadığı ruhsal sorunun bebeği de etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Aydın, "Anne iyi olmazsa bebek de iyi olmaz. Annenin ihtiyaçları karşılandığında bebek de daha iyi durumda olur. Sadece hamilelik süreci ve doğum sonrası değil, düşük veya ölümle sonuçlanan doğumlar, prematüre doğum gibi çeşitli durumlarda da annelerin ruh sağlığı etkilenebilir. Kültür, yaş, gelir düzeyi, ırk fark etmeksizin birçok ülkede kadınlar gebelik ve doğumla ilişkili ruhsal sorunlar yaşamaktadır. Çocukların sağlıklı şekilde büyüyebilmeleri için de annelerin ruh sağlığının korunması gerekmektedir." diye konuştu.

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