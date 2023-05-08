GÜNCELLEME (2) - Nevşehir'de otomobilin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de mesaisinin ardından birliğinden yaya olarak ayrılan jandarma personeli, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki JAKEM yerleşkesinden yolun karşısına geçmek isteyen Kabayel'e 50 ACL 001 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kabayel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çevrede inceleme yapan polis, aracı Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu, otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü D.A.K. polise teslim oldu.

D.AK, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Becel, "JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etapta sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük." dedi.

- Cenaze töreni düzenlendi

Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için görev yaptığı JAKEM Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin özgeçmişinin okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Kazım Güzel dua etti.

Törenin ardından şehidin naaşı, memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Törene, Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahittin Murat Yakın, JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal, şehidin silah arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Kabayel'in ilk görev yeri olan JAKEM'de 27 Mart'ta göreve başladığı öğrenildi.

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