Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu operaysonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve isimleri bildirilmeyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramada 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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