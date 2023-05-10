Türkiye'nin yerli otomobili Togg Nevşehir'de tanıtıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Kente getirilen araç, Milli İrade Caddesi'ndeki Nejdet Ersan Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Otomobili inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere, yerli otomobil hayalinin gerçekleşmesinin onur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yerli ve milli aracımız Togg bugün şehrimize geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya Türk milletinin en güzelini yapacağını gösterdi. Ne kadar iftihar etsek az. Vatandaşımızın bunun özlemi içinde olduğunu görüyoruz, araç yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı." dedi.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Zafer Demirdöğen ise yerli otomobili çok beğendiğini ifade ederek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık, sıhhat, uzun ömür nasip etsin." diye konuştu.

Emre Üzümcü de aracın iç dizaynına hayran kaldığını söyledi.

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