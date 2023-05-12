Nevşehir Belediye Başkanı Savran yeni sanayi sitesi projesini tanıttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni sanayi sitesiyle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

Belediye Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Savran, daha önce kamuoyu ile paylaşılan yeni sanayi sitesi projesinin detaylarını açıkladı.

Nevşehir’in uzun süredir yeni bir sanayi sitesine ihtiyacı olduğunu, bu kapsamda belirlenen alanda altyapı çalışmalarına başlanıldığını belirten Savran, "Aksaray yoluna yapılacak yeni sanayi sitesi projesi için büyük gayretle çalışıyoruz. Bu alana çeşitli büyüklüklerde 350 iş yeri yapılacak. Toplamda 3 milyon metrekarelik bir alana inşa edilecek projenin 1 milyon 800 bin metrekaresi sanayi alanı, kalanı da ihtisas alanı olacak." dedi.

Kent gündemini uzun yıllardır meşgul eden bir sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik adımların atılmasının gururunu yaşadığını kaydeden Savran, şöyle konuştu:

"27 aydır sokaklarda, vatandaşın ve esnafın içindeyim. Sadece seçim dönemi gezmiyorum. Her sorana çalışmaların sürdüğünü ve yer belirlendikten sonra açıklayacağımızı söyledim. Bundan sonra da aşama aşama ne durumda olduğumuzu açıklayacağız. Bir an önce temelin atılması için de çaba göstereceğiz. Gece gündüz durmadan çalışacağımın sözünü verdim. Halen bu sözümün arkasındayım. Göreve geldiğim günden bu yana böyle çalışıyorum ve böyle de devam edeceğim. Biz bu işi yapacağız. Ben gemileri yaktım ve limana dönüş yok. Yola çıktık ve geri dönüp kaçmak yok. Ya yapacağız, ya yapacağız. Bunda da kararlıyım."



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