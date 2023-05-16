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Nevşehir'in ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç seçmene teşekkür etti:

AA

Nevşehir'in ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç seçmene teşekkür etti:

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir'den milletvekili seçilen evli ve iki çocuk annesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, seçmenin kendisine en güzel Anneler Günü hediyesini verdiğini belirterek, teşekkür etti.

MHP'nin 18 Mart 2021'de düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Kılıç, 20 Temmuz 1954'te il statüsü kazanan Nevşehir'de ilk kadın milletvekili olarak görev yapacak.

Nevşehir'de MHP'den ilk sıradan milletvekili seçilen Kılıç, AA muhabirine, 10 Mart'ta seçim kararının alınmasının ardından doğduğu topraklara hizmet edebilmek amacıyla köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Seçim çalışmaları boyunca özellikle kadınların ve gençlerin teveccühüne şahit olduğunu anlatan Kılıç, "'Geçmişte yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır' dedik. Bunu da halkımız çok iyi anladı. Halkımız teveccüh göstererek, beni Nevşehir'in ilk kadın vekili olarak seçti. Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi verdiler." dedi.

- "Kadınlara önderlik edebilmek önceliklerimdendir"

Kılıç, şehirde tüm sektörler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla el ele vererek istişare kültürünün oluşması için gayret edeceğini, il genelinde tespit ettiği sorunların çözümü için adımlar atacağını dile getirdi.

Seçmene desteğinden dolayı teşekkür eden Kılıç, kadınlardan ciddi destek gördüğünü vurgulayarak, "Arkamdan gelmek isteyen hanımlar ve genç kızlar mutlaka olacak. Öncelikle onlara yol göstermek, neyi nasıl yapabilecekleri noktasında onlara önderlik edebilmek, benim önceliklerimdendir. Özellikle ev hanımlarının benden özel istekleri vardı. Evlerinde ürettikleri ürünlerin pazarlanması hususunda güzel projemiz var. Onu da belediyemizle hayata geçirebilmek için kolları sıvayacağım. 70 yıllık şehirde ilk kez bir kadın milletvekili çıkmasının, şehrin Türkiye ve dünyada görünürlüğünü artırması noktasında hayırlara vesile olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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