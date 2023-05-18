Nevşehir'de kullandığı iş makinesiyle göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafriyat çalışması sırasında kullandığı iş makinesiyle göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde yer altına kazılan patates deposunun üstündeki hafriyat alanında iş makinesiyle çalışan 38 yaşındaki Adem K, göçük nedeniyle boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçükten çıkardıkları işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adem K'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.