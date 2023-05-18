Nevşehir'de kullandığı iş makinesiyle göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafriyat çalışması sırasında kullandığı iş makinesiyle göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde yer altına kazılan patates deposunun üstündeki hafriyat alanında iş makinesiyle çalışan 38 yaşındaki Adem K, göçük nedeniyle boşluğa düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçükten çıkardıkları işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Adem K'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.