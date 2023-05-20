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Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan afiş açıklaması

AA

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan afiş açıklaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bazı sosyal medya hesaplarından, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı 2 tur seçimlerine ilişkin billboardlara asılan afişlere yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Başkan Savran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde afiş asıldığını belirtti.

Afişlerle ilgili itirazların İlçe Seçim Kuruluna yapılması gerektiğini kaydeden Savran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nevşehir merkez ilçe sınırları içerisindeki Açık Hava Reklamları İşletmeciliği, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ bünyesinde faaliyet göstermektedir. 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren Açık Hava Reklamları İşletmeciliği, YSK tarafından belirlenen kurallara göre sıralı sistem ve eşit dağıtım şeklinde kanun ve kurallara uygun şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca Nevşehir merkezdeki tüm siyasi parti açık hava reklam çalışmaları uygulama işlemleri de Turizm ve Spor AŞ bünyesindeki Açık Hava Reklam İşletmeciliği personeli tarafından uygulanmaktadır. Bahse konu işlemler ve afişler ile ilgili olarak İlçe Seçim Kurulu yetkilidir ve olası itirazlar ancak bu kurula yapılabilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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