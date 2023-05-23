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Baba mesleği seramikçiliği sürdüren kadın girişimci, çini ustaları için üretim yapıyor

AA

Baba mesleği seramikçiliği sürdüren kadın girişimci, çini ustaları için üretim yapıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurduğu atölyede baba mesleğini sürdüren seramik ustası Tülay Akcan, çini ustalarının ihtiyaç duyduğu tabak, kase ve süs eşyaları üretiyor.

İlçedeki seramik atölyelerinde çalışan babasının izinden giderek yaklaşık 25 yıl önce mesleğe ilk adımını atan bir çocuk annesi 55 yaşındaki Tülay Akcan, el sanatlarıyla ünlü ilçede çini ustalarının ham madde ihtiyacını karşılıyor.

Akcan, AA muhabirine, ilçe halkının geçim kaynaklarının başında gelen çanak ve seramik üreticiliğine babasından aşina olduğunu, 1998 yılında özel bir firmada başladığı çalışma hayatına 2005'te kurduğu kendi atölyesinde devam ettiğini anlattı.

Eşi Adnan Akcan ile her sabah kapısını açtıkları atölyede el ele vererek Avanos başta olmak üzere farklı şehirlerdeki ustaların siparişlerine yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Akcan, bir süre önce emekli olmalarına rağmen üretimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Akcan, Kütahya'dan getirdikleri ham çamuru atölyedeki tezgahta emek vererek şekillendirdiklerini söyledi.

Yıllarca çanak atölyelerinde el sanatı ile uğraşan merhum babasının izinde olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akcan, şunları aktardı:

"Burada beyaz çamurla tabak, kase gibi ürünler üretiyoruz. Kurutup zımparalıyoruz, astarlayıp fırınlıyoruz daha sonra esnaf bizden alıyor işleyip satıyor. Türkiye'nin her yerine veriyoruz. Avanos'ta ve dışarıda bu işle uğraşan herkese gönderim yapıyoruz. Tırnaklarla kazıyarak bugünlere gelmek kolay olmadı ama şimdi iyiyiz. Erkek işi ama bayan olarak azmedip başardım. Çalışmak isteyenlere tavsiyem severseniz yapıyorsunuz."

Tülay Akcan, kırmızı çamur çıkan Avanos'ta turizm hareketliliği artınca beyaz çamura da ihtiyaç duyulduğuna ve onu da Kütahya'dan getirdiklerine değinerek, "Ülkedeki el sanatları merkezlerinden biri haline gelen Avanos'ta ürettiğimiz ürünlerin başka ustaların da elinden geçtikten sonra turistler aracılığıyla dünyanın dört bir tarafına dağılıyor olması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

- Üretimi bırakmak istemiyor

İşini severek yaptığını, azim ve gayretle yoluna devam edeceğini vurgulayan Akcan, şu görüşleri dile getirdi:

"Yaşadığım sürece çalışmayı bırakmak istemiyorum. Çalışıyorsan yaşıyorsun demektir. Bir çocuk nasıl doğup büyüyorsa bizim tabaklar da aynı o şekilde. Kurutuyoruz, zımparalıyoruz, güzellik veriyoruz, fırınlandıktan sonra sanata dönüşüyor. Kırılmadığı sürece insandan çok yaşayacak, bu çok güzel bir duygu."

Akcan, yaz aylarında Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de ev sahipliği yaptıklarını, staj yapan gençlere pratik eğitimle mesleğin inceliklerini öğrettiklerini sözlerine ekledi.

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