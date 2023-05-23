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Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

AA

Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Milli İrade Platformu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Kentte faaliyet sürdüren 57 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Nejdet Ersan Parkı'nda bir araya geldi.

Nevşehir Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir, burada yaptığı açıklamada, seçmeni "Türkiye Yüzyılı" destanına ortak olunması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye davet etti.

Son 20 yılda Türkiye'nin çeşitli badireler atlatarak güçlü ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"1919 yılında başlayan ve yedi düvele karşı verilen kurtuluş mücadelemiz, içimizdeki işbirlikçiler olduğu sürece bugün de yarın da devam edecektir. Adam çıkmış 'cumhurbaşkanı seçilirsem Avrupa Birliği özerklik şartını tanıyacağım' diyor. Yani 'Türkiye Cumhuriyeti topraklarını bölücülere vereceğim' diyor. İşin vahim tarafı bu adam yüzde 44 oy alıyor. Aziz Türk milleti oyunun farkında mısın, oyun büyük. 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Nevşehir'den güçlü bir destek vermek için tüm Nevşehirli hemşerilerimizi birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet ediyoruz."

Açıklama, duanın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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