Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın İl Özel İdaresinin bahçesine girmesi güvenlik kamerasında

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın İl Özel İdaresinin bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan B. yönetimindeki 34 FF 4614 plakalı tır, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra yolun karşısındaki İl Özel İdaresinin bahçesine girdi.

Tır, önce güvenlik kulübesine ardından da bahçeden çıkmak üzere olan Volkan E'nin kullandığı 06 CCC 273 plakalı otomobile çarptı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tırın, İl Özel İdaresinin bahçesine girdiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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