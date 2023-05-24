Nevşehir'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Fatih Mehmet Çöloğlu idaresindeki 50 HO 1054 plakalı halk otobüsüne binen Sena Ç, yolculuk sırasında baygınlık geçirdi.

2000 Evler Mahallesi'nden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine seyreden otobüsün şoförü, güzergah dışına çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Nevşehir Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Sena Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çöloğlu, gazetecilere, uzun yıllar ambulans şoförü olarak hasta taşıdığını, emekli olduktan sonra da görevini zaman mekan ayrımı yapmadan sürdürdüğünü belirtti.

Aynadan yolcunun yere yığıldığını görünce önce müdahalede bulunduğunu ardından hastaneye ilerlediğini anlatan Çöloğlu, "Kadın baygınlık geçirince aracı kenara çekip müdahalede bulunduk. Sonra da duraklarda hiç durmadan hastaneye teslim ettik." diye konuştu.





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