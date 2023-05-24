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KÜN'ün "Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü" sahibini buldu

AA

KÜN'ün "Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü" sahibini buldu

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından bu yıl üçüncü kez verilen "Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü"nün sahibi belli oldu.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede eğitim süresi boyunca çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına katılım gösteren ve ekolojik duyarlılığın geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüten öğrencilere, üç yıldır "Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü" veriliyor.

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Şarlı, bu yılki ödülü almaya hak kazandı.

Çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde konuşan Şarlı, bölgedeki doğal ve kültürel zenginliklerin kendisini motive ettiğini belirterek, "Ürgüp'ün geneline baktığımızda turizm ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan bir yer olduğunu görüyoruz. Doğanın bize sunduğu bu güzellikler için yaptığım çalışmaları ve gösterdiğim emeği bir vefa borcu olarak gördüm ve etkinliklere katılmaya başladım." ifadelerini kullandı.

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