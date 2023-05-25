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Nevşehir'den kısa kısa

AA

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından uygulamalı seramik fırınlama etkinliği düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile seramik ustaları katıldı.

Programda, ustalar tarafından öğrencilere sanatın ayrıntıları anlatılırken hazırlanan seramik ürünlerin 1200 derecedeki fırında pişirilmesi uygulamalı gösterildi.

ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, çalışmadaki tecrübe paylaşımın öğrencilere vizyonel bakış açısı kazandırdığını belirtti.

- Nevşehir Belediyesinin yaz spor okulları kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişi ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yaz aylarında çeşitli brançlarda ücretsiz kurslar düzenlenecek.

Haziran ayının son haftası başlaması planlanan kurslarda, 14 branşta alanında uzman eğiticiler eğitim verecek.

Kurs kayıtları 20 Haziran'a kadar Nevşehir Belediyesinin web sitesi üzerinden yapılabilecek.

- Nevşehir'de polisin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Nevşehir'de polis, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmada son bir haftada 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ali işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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