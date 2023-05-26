Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'deki bir araç tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerindeki üç araçta hasar meydana geldi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Lale Sanayi Sitesi 15. Blok'taki iş yerinde bir araca kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Yaşar Ulutaş, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda tamir için bekleyen 3 kamyonet zarar gördü.

İş yeri sahiplerinden Barış Demirci, gazetecilere, evinde bulunduğu sırada itfaiye yetkililerinin haber vermesinin ardından dükkana geldiğini, ortağı Ulutaş'ın çalışması sırasında yangının meydana geldiğini ve oluşan zarardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Ulutaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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