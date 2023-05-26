NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi binasının temeli atıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesinin yeni binası için temel atma töreni düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki inşaat sahasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni binanın hayırlı olmasını dileyerek, "Anadolu'nun irfanının temsilcilerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan üniversitemize yeni bir binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 2007 yılında turizm fakültesi ile başlayan hikaye bugün 23 bin öğrenciye eğitim veren dev bir tesise dönüşmüş durumda. Nevşehir, bir turizm kenti olmasının yanında bir üniversite kenti olduğunu da ispatlamış durumda." diye konuştu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesinin 20 ayda tamamlanmasının planlandığını, 200 milyon liraya mal olacak binanın üniversiteye ve kente değer katacağını söyledi.

Üniversiteye destek sunan hayırseverlere teşekkür eden Aktekin, "NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi toplamda 14 bin metrekare alanda hizmet sunacak. Fakültenin yanı sıra 89 diş ünitesi, nöbet polikliniği, lokal ameliyathane ve yataklı servis ile modern teknolojinin tüm imkanları yer alacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın konuşmalarının ardından katılımcılar butonlara bastı.

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