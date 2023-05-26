Nevşehir'de sağanak etkili oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ikindi vakti başlayan yağmur, sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Nevşehir-Avanos kara yolundaki Şifa Köprülü Kavşağı'nda alt geçidinin suyla dolması nedeniyle bir sürücü aracıyla mahsur kaldı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rögar temizliğinin ardından, mahsur kalan sürücü yoluna devam etti.

Alt geçitteki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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