Nevşehir'de kamyonetle çarpışan taksi bir evin bahçesine düştü

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kamyonetle çarpışan taksinin yol kenarındaki evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 FR 600 plakalı kamyonet ile S.A. idaresindeki 50 T 0162 plakalı taksi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Karabacak Kavşağı'nda çarpıştı.

Taksi çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki evin bahçesine düştü.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan ve ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.









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