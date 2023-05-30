Kapadokya Havalimanı'nı nisanda 51 bin 317 yolcu kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Havalimanı'nın geçen ay, iç ve dış hatlarda 51 bin 317 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda nisanda iç ve dış hatlarda gerçekleşen 929 uçuşta, 51 bin 317 yolcuya hizmet sunuldu.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği de 458 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında bu yılın ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık süreçte hizmet verilen yolcu sayısı 131 bin 434'e ulaşırken, aynı dönemde uçuş trafiği 3 bin 513, yük trafiği ise 1157 ton olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.