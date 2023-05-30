Nevşehir'de 9 firari hükümlü yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin son bir haftadaki çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, çeşitli suçlardan yargılandıkları davalar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında son bir haftada, kent merkezi ve ilçelerde 9 firari yakalandı.

Firari hükümlülerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi, ikisi serbest bırakıldı.

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