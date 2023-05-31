İsrail'in "Mavi Marmara" saldırısı yıldönümünde Nevşehir'de protesto edildi

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NEVŞEHİR (AA) - İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı, yıldönümünde Nevşehir'de protesto edildi.

İHH Nevşehir İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğince düzenlenen program kapsamında, sabah namazı vaktinde Alibey Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sabah namazının ardından cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Halil Arı, 13 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisinde, İsrail saldırısıyla şehit olanları rahmetle andı.

İsrail'in son 70 yıldır Ortadoğu'da problem, kan ve gözyaşından beslendiğini kaydeden Arı, Siyonistlerin Filistin'in yanı sıra Türkiye için de güvenlik sorunu olduğunu savundu.

Kudüs ve Gazze için insani yardım koridorunun açılmasını talep eden Arı, şöyle konuştu:

"İsrail verdiği sözleri asla tutmamıştır. İsrail bölgedeki istikrarsızlıktan beslenmektedir. Siyonist inancın temelinde, kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı tanımamak yatmaktadır. Kırmızı çizgimiz Kudüs, her gün daha fazla işgal güçlerinin kontrolü altına girmektedir. Filistin'in birçok bölgesinde engellenmeye çalışılan ticari ve insani koridorların sonucu olarak acil ihtiyaç krizi büyümeye devam etmektedir. Gazze'ye uygulanan enerji karartmaları ile diyaliz hastaları hayatını kaybetmektedir. Gazze'ye atılan kimyasal patlayıcılar sonucu lösemi ve diğer kanser türlerinden ciddi şekilde artış gözlemlenmektedir. Batı Şeria'da, çocuk yaştaki siviller kurşunların hedefi haline gelmekte ve şehit edilmektedir."

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