Felician Üniversitesi heyeti NEVÜ'yü ziyaret etti

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NEVŞEHİR (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Felician Üniversitesinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Felician Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Carleen Graham ile Türkiye Programları Direktörü Prof. Dr. Necati Sözüöz, beraberindeki öğrencilerle NEVÜ'ye geldi.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Barış Eriçok tarafından karşılanan heyet, üniversite yerleşkesindeki binaları gezerek incelemede bulundu.

Konuk heyet daha sonra Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından makamda ağırlandı.

Aktekin, üniversite olarak YÖK'ün yükseköğretimde belirlediği hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, üniversitelerinde çeşitli ülkelerden çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Graham ise iki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişiminin yanı sıra bilimsel ve akademik konularda iş birliği içerisinde olmayı arzuladıklarını kaydetti.

Program kapsamında heyetler arası görüşmeler de yapıldı.

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