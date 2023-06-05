Kapadokya'da balonlar, Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla sarı-kırmızı bayraklarla havalandı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarı-kırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı.
Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı.
Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.
Tur, yaklaşık bir saat sürdü.