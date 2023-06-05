Nevşehir'den kısa kısa

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerin deşifresine yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında son bir haftada 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili adli işlem yapıldı.

- KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencileri beyaz önlük giydi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda 4. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksekokulun fizyoterapi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik ile dil ve konuşma terapisi bölümlerini tamamlayarak mesleğe atılacak olmanın heyecanını yaşayan son sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi.

KÜN Uçhisar Sanat Yerleşkesi'ndeki törende, öğrencilere önlükleri öğretim görevlilerince teslim edildi.

KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Yalap, mezuniyete hazırlanan öğrencilerine çalışma hayatlarında başarı dileyerek, toplum sağlığının iyileştirilmesinde mesleğe başlayacak öğrencilerin önemli rol üstleneceğine inandığını belirtti.

- Vali Becel'e ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Solmaz, beraberindeki heyetle Dünya Çevre Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Becel, ziyarette, gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasını temenni etti.

Öte yandan Becel, gün kapsamında ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencileri de makamında kabul ederek ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.