Nevşehir'de özel sporcular atletizm, yüzme ve masa tenisi müsabakalarında ter döküyor

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

Birçok ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında mücadele edeceği müsabakalar dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atletizm Tartan Pisti'nde seremoni düzenlendi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, törende yaptığı konuşmada, organizasyona katılan sporculara başarı diledi. Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen özel sporcuları kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Becel, "Nevşehir spor, kardeşlik ve dostluk şehri. Coğrafyasıyla, doğal güzellikleriyle Türkiye ve dünyada ön plana çıkmış bu masalsı şehirde böylesine güzel bir organizasyonun yapılması bizler için gurur kaynağı. Nevşehir'de tam bir spor şöleni yaşanıyor." dedi.

Açılış töreninin ardından atletizm kategorisinde koşu ve gülle atma müsabakaları yapıldı. Derece elde eden sporculara, madalya ve başarı belgelerini Becel ile protokol üyeleri verdi.

Müsabakalar, NEVÜ Atletizm Tartan Pisti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda hafta sonuna kadar sürecek.

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