Kapadokya'da fotoğraf turizmi gelişiyor

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NEVŞEHİR (AA) - Doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya, sosyal medyanın yaygınlaşması ve içerik paylaşımına verilen önemin artmasıyla her geçen daha fazla fotoğraf tutkununu konuk ediyor.



Geniş coğrafyaya yayılmış peribacaları, kaya oluşumları, yer altı şehirleri, vadileri ve tarihi yapıların yanı sıra sıcak hava balonu başta olmak üzere çok sayıda etkinlikle tanınan Kapadokya'nın masalsı görünümü, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bölgede gün doğumundan gün batımına kadar, vadi yamaçlarından otel teraslarına, halı mağazalarından at çiftliklerine kadar birçok alanda flaşlar patlıyor.

Ziyaretçilerin kimisi sıcak hava balonlarının oluşturduğu renkli görseli dekor yapıyor, kimi de kiraladığı klasik otomobille peribacaları arasında objektifin karşısına geçiyor.

Birkaç yıl öncesine kadar daha çok balayı çiftlerinin fotoğraf çekimi için geldiği Kapadokya, sosyal medya paylaşımlarıyla her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

- "Aynı anda yüzlerce turist ve balayı çifti fotoğraf çektiriyor"

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği (KAPFOD) Başkanı Halil Güneş, AA muhabirine, yurt içi ve dışından her gün yüzlerce kişinin dış ortamlarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiğini, bu talebin bölgedeki tüm bileşenlere olumlu yansıdığını söyledi.

Fotoğraf tutkunlarının isteklerine cevap verebilmek için bölgede kostüm ve klasik araç sayısında da artış yaşandığını, derneklerine bağlı 90 fotoğrafçının hizmet verdiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Gün doğumunda birkaç saat çekim yapılıyor, gün batımında da isteyen oluyor ama en çok fotoğraf çekimi balonların kalkış vaktinde oluyor. Klasik araç ve at turları bölgede gün doğumu ile başlıyor. Aynı anda yüzlerce turist ve balayı çifti fotoğraf çektiriyor. Balonlar üzerinden geçiyor, yanına iniyor, güzellikler içinde vaktini geçiriyorlar. Bölgedeki turizm sektörünün yüzde 30'unu fotoğraf çekiminin oluşturduğunu düşünüyoruz. Çok fazla talep var. Günden güne istekler de değişiyor. Bu fotoğrafçıların da yaratıcılığı ile alakalı, bölgemiz bu yönden çok zengin."

- "Sadece fotoğraf çektirmek için gelen turistler var"

Bölgede turistlere fotoğrafçılık hizmeti sunanlardan Mustafa Caner Yalçın, bölgede bir gece konaklayarak sadece objektifin karşısına geçmek için gelen ziyaretçiler gördüklerini anlattı.

Kapadokya'daki turizm çeşitliliğine fotoğraf turizminin de eklendiğini dile getiren Yalçın, "Sosyal medyanın hayatımız girmesiyle alakalı bir durum. İnsanların bölgeyi ziyaret etmekteki amaçlarından biri de fotoğraf çektirmek. İnsanlar, sosyal medyadaki profillerini zenginleştirmek adına seyahat ediyorlar. Daha çok bölge peribacaları ev balonlarla bezeli olduğu için tercih ediyor." dedi.

Fotoğrafçılardan Şaban Çiftçibaşı, günün ilk ışıklarından gün batımına kadar turistlerin en değerli fotoğraflara sahip olabilmesi için emek harcadıklarını belirterek, "Kapadokya'da fotoğraf çekimi turizmin bir dalı oldu. Sabahları balonların kalkışı ile fotoğraf çekimine başlıyoruz ve gün batana kadar sürdürüyoruz. Özellikle sabahları balonlarla beraber mükemmel fotoğraflar çıkıyor. Yerli ve yabancı turistler çok fazla talep gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bolu'dan günübirlik sadece fotoğraf çektirmek için bölgeye gelen Enes Özçen, Kapadokya'daki manzaranın olağanüstü olduğunu söyledi.

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