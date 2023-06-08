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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar motorlarla Kapadokya'yı gezdi

AA

Depremzede çocuklar motorlarla Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kavak beldesindeki ilkokulda eğitimlerine devam eden depremzede çocuklar, motosikletlerle Kapadokya'yı keşfetti.

Türk Riders Kapadokya Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe motorlarıyla katılan kulüp üyeleri, motosikletli jandarma eşliğinde Kavak beldesindeki Recep Tayyip Erdoğan İlkokuluna geldi.

Okul bahçesinde motorları inceleyen çocuklarla sohbet eden üyeler, öğrencilere kitap ve dondurma dağıttı.

Daha sonra, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle yerleştikleri beldede eğitim öğretime devam eden afetzede çocuklara yönelik motosikletlerle Kapadokya turu düzenlendi.

Kavak beldesinden Uçhisar Kalesi'ne kadar süren gezinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, gazetecilere, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ettiğini söyleyerek, "Depremzede çocuklarımızın olumsuz psikolojiyi üzerlerinden atması için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu tür programları imkanlar ölçüsünde sürdürmeye çalışacağız." dedi.

Kulüp başkanı Kenan Tekin de çocukların yaşadığı heyecana ortak olduklarını belirterek, "İlimizde misafir olan depremzede öğrencilerimize bir moral sürüşü düzenlemek istedik. Öğrencilerin gözündeki mutluluğu görebiliyoruz. Onlar da biz de keyif alıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Hayrünnisa Ak, motorla Kapadokya'da dolaşmaktan keyif aldığını söyledi.

Zehra Teker ise motorla gezinti yapmayı eğlenceli bulduğunu, daha önce memleketi Hatay'da babasıyla motor gezintilerine katıldığını anlattı.

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