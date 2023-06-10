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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da toplanan motorcular kulüp yemini edip yelek giydi

AA

Kapadokya'da toplanan motorcular kulüp yemini edip yelek giydi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da, Türk Riders Chopper Clup tarafından düzenlenen etkinlikte, yeni üyeler yemin ederek yelek giydi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Nevşehir'e gelen 160 motosikletli Avanos ilçesinde buluştu.

Kortejle peribacaları ile kaplı güzergahtan geçerek Devrent Vadisi'ne gelen motosikletlilerden 5'i, kulüp kurallarına uyacaklarına dair yemin etti.

Yemin töreninin ardından yeni üyelere yelekleri kıdemliler tarafından giydirildi.

Türk Riders Chopper Clup Genel Başkanı Ruhsati Tiraş, gazetecilere, profesyonel sürücülerden oluşan kulüplerinin yeni üyelerle farklı şehirlerde temsil edildiğini, üyelerinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Kulübe üye olanlar için geleneksel seremoninin devam ettiğini vurgulayan Tiraş, "Belli bir kilometre ve zamanı aştıktan sonra arkadaşlarına uyum sağlamak amacıyla bir yemin metni okunuyor. Kulübe sadakatin temsili bir töreni. Kapadokya ve Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kapadokya Motosiklet Kulübü Başkanı Kenan Tekin Kapadokya'nın sürüş için keyifli rotaya sahip olduğunu ifade ederek, "Motosiklet kulüplerindeki arkadaşlar sık sık Kapadokya'yı ziyaret etmek istiyor. Bugün 33 ilden aileleri ile 300'e yakın arkadaşımız buluştu. Bölgeyi gezerek konuklarımıza tanıtacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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