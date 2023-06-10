Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda masa tenisi karşılaşmaları yapıldı.

Nevşehir'de, 6 Haziran'da 81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar masa tenisi ile devam etti.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Rakipleriyle karşı karşıya gelen yıldız ve genç sporcular arasında dereceye girenlere madalya takdim edildi.





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