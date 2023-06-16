Nevşehir'de öğrenciler karne aldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de 59 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kentte 2022-2023 eğitim döneminde öğrenim gören öğrenciler karnelerini aldı.

İl genelinde 58 bin 861 öğrenci karne ve başarı belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. 350 okulda görev yapan 5 bin 12 öğretmen de tatile girdi.



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