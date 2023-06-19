Nevşehir Valisi Becel'den polis memuruna başarı belgesi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bir polis memuruna başarı belgesi verdi.

Vali Becel, kentte yapılan YKS'den çıkan bir öğrenciyi kolundan tutarak kavşaktan geçen kamyonun çarpmasını önleyen polis memuru Yaşar Güven Bezer ile Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın'ı makamında kabul etti.



Becel, polis memurunu başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Marifetin iltifata tabi olduğunu belirten Becel, "Polis memurumuzun görev bilincinin ötesinde dikkati sayesinde bir kardeşimizin canı kurtuldu. Biz de kendisini yapmış olduğu üstün başarı ve çalışmasından dolayı bir başarı belgesiyle ödüllendirmek istedik." dedi.

Polis memuru Bezer de "İki genç geliyordu. Erkek çocuk cep telefonuyla meşguldü. Kız çocuğumuz biraz dalgındı, hissettim, takip ettim. Hafriyat kamyonu sola dönüş yapıyordu. İki çocuk da hafriyat kamyonun kör noktasına girmişlerdi. Daha önceden fark etmeleri gerekiyordu. Erkek çocuk kamyonun geldiğini fark etti ama kız fark edemedi. Saniyelik bir refleksle elimi uzatıp çektim." diye konuştu.



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