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Depremzedeleri prefabrik ev vaadiyle dolandıran 6 şüpheli yakalandı

AA

Depremzedeleri prefabrik ev vaadiyle dolandıran 6 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan afetzedeleri uygun fiyata prefabrik ev satma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheli, Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde evi yıkılan A.K, Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyünde yaşayan yakınlarının yanına yerleşti.

Bir internet sitesinden 23 Mart’ta konteyner ev satın alan A.K, kapora olarak 15 bin lira ödedi.

A.K, verdiği adrese belirtilen sürede konteyner ev getirilmeyince polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya’da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden E.U.C, Antalya’da lüks otelde tatil yaparken gözaltına alındı.

Bu kişilerin paravan olarak kiraladıkları ofislerde, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayına dijital materyalle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüphelilerin, uygun fiyata prefabrik ev satma bahanesiyle çok sayıda depremzedeyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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