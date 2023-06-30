Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 şüpheli tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam trafik kazasında yaralanan M.C, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenip acil servise giden M.C'nin yakınları M.C. ve E.C, cerrahi müdahale odasına girmek istedi.

İçeri alınmayan M.C. ve E.C, zorla girdikleri odada tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada, 2 hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.C. ve E.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazada yaralanan M.C. ise olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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