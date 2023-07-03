Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde motosikletini iterek yol kenarında ilerleyen 78 yaşındaki İbrahim D'ye, Kayseri-Kırşehir kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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